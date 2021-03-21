الزمالك يسافر للجزائر لملاقاة المولودية بطائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق المقبلة للجزائر.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته أمام مولودية الجزائر يوم 3 إبريل ضمن الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، تقرر سفر الفريق للجزائر على متن طائرة خاصة.

يأتي هذا القرار من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان لبعثة الفريق قبل المباراة المصيرية بمجموعات دوري الأبطال.

وكان، نائب سفير مصر في دولة الجزائر، هاني ديمتري قد نصح إدارة الزمالك بالسفر على متن طائرة خاصة بسبب عدم استقرار مواعيد رحلات الطيران بين مصر والجزائر.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتاج لتحقيق الفوز من أجل زيادة فرص تأهله لربع نهائي أبطال أفريقيا، حيث الخسارة أو التعادل يعنيان خروج الفريق رسميا من البطولة دون النظر لنتائج الجولة السادسة.