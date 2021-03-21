بالصور.. مسحة طبية لبعثة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أجرى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام البدري، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد، فور تجمع البعثة بمقر فندق الإقامة، تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 لشهر مارس الجاري، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وخضع جميع أفراد البعثة التي يترأسها أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

وتواجد جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار باستثناء بقية المحترفين المنتظر وصولهم اعتبارا من بدء موعد الأجندة الدولية.

وعاد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي، إلى مصر أمس السبت استعدادا لخوض غمار التصفيات مع منتخب مصر.

من جانبه، قرر الجهاز الفني للمنتخب فتح مران الفريق غدًا الإثنين لوسائل الإعلام لحضور أول ربع ساعة من المران.

وينطلق المران في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.