لاختيار الزي الجديد.. مصدر لمصراوي: وفد من الأهلي يتوجه إلى دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يتوجه إلي دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، وفد من النادي الأهلي لإختيار الزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وفد الأهلي سيتكون من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين.

واوضح المصدر أن سبب تواجد خالد بيبو مع الوفد يرجع لاختيار لزي الخاص بفرق الناشئين طبقاً لسياسة لجنة التخطيط بتوحيد كل الأمور الخاصة بقطاع الكرة سواء فريق أول أو ناشئين وإكاديميات.

وأضاف المصدر، أن الوفد سيغادر إلي دبي حيث مقر التوكيل الرسمي للشركة التي تعاقد معها النادي لتوفير ملابس الفرق الرياضية.

وأتم المصدر أن الوفن سيقوم باختيار ملابس الموسم الجديد للفريق سواء الصيفي أو الشتوي.