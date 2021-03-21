الأهلي يكشف لمصراوي.. أسباب ظهور ثلاثي الفريق مع رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن أسباب موافقة جهاز الكرة على ظهور كل من محمد مجدي "أفشة" ومروان محسن ومحمد هاني في برنامج رامز جلال، المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل، رغم وجود قرار مسبق بمنع ظهور اللاعبين إعلامياً.

وقال المصدر لـ"يلا كورة": "ظهور الثلاثي هذه المرة يختلف تماماً لسببين، أولهما أن الفريق غير مرتبط في الوقت الحالي بأي مباريات بسبب التوقف الدولي، إلى جانب أن النادي يريد الاستثمار المادي من خلال ظهور لاعبيه في البرامج التي تدفع مبالغ مالية كبيرة".

وأضاف: "النادي الأهلي وفقا للائحة الحالية التي وضعتها لجنة التخطيط وبالاتفاق مع محمود الخطيب من حقه الحصول على نسبة 20% من كل لاعب من الثلاثي الذي سيظهر في برنامج رامز جلال، وبالتالي سيعود هذا على النادي بفائدة مادية ومبلغ مالي جيد".

يُذكر أن الأهلي يحصل على راحة مدتها خمسة أيام بعد مباراة فيتا كلوب الكونغولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيعود الفريق للتدريبات يوم 23 مارس الجاري، على أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى معسكر منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.