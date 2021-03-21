الامارات | بالفيديو: محمد صلاح يقوّي الأكتاف للثأر من راموس.. ومغردون: "سجل لو سمحت"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: محمد صلاح يقوّي الأكتاف للثأر من راموس.. ومغردون: "سجل لو سمحت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي ليفربول على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو يعكس قوة التدريبات التي يجريها نجوم الفريق استعداداً لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في السادس من أبريل المقبل.

وأظهر الفيديو النجم المصري محمد صلاح يؤدي تدريبات شاقة لتقوية الأكتاف ممسكاً بعصي خشبية صغيرة يتسلق بها جداراً عالياً، الأمر الذي دفع المتفاعلين مع "التغريدة" إلى القول بأن صلاح جاهز للثأر من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس الذي تسبب قبل أربعة أعوام في إصابته بالكتف في الواقعة الشهيرة بنهائي دوري الأبطال 2018 وغادر خلالها النجم المصري الملعب في الشوط الأول باكياً بعدما كان راموس قد شدّه بقوة وأسقطه أرضاً.

وحملت تعليقات المغردين على حساب ليفربول تشجيعاً لـ"فخر العرب"، وقال المشجع "راسا": "أحلى صلاح فى الدنيا ليفربول يجب إلا يتخلى عن مجهوداتك الرائعة فأنت المخلص لعملك ولناديك الغالى علينا جميعا ليفربول"، فيما قالت "ضحى": "محمد صلاح أرجوك سجل في ريال مدريد لو سمحت".

أما المشجع "عادل علي" فقال: "صلاح قوي عضلات ايدك راموس جاي"، وعلق "أحمد جمعة": "كده راموس مش هيسكت!"، وقال "أحمد البكري": "قريبا محمد صلاح في ريال مدريد".

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