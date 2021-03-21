الامارات | برشلونة يحصل على توقيع نجم ليفربول المظلوم في الراتب

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحصل على توقيع نجم ليفربول المظلوم في الراتب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بأن نادي برشلونة حصل على توقيع مبدئي مع الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول الذي سيلعب مع النادي الكاتالوني اعتباراً من الموسم المقبل في صفقة مجانية لاسيما أن عقده مع "الريدز" ينتهي آخر الموسم.

وقالت الصحيفة إن رئيس برشلونة جوان لابورتا رصد عدداً من الأسماء اللامعة لضمها إلى برشلونة وفقاً لخطته في العودة إلى المسار الصحيح، مضيفاً أن المدرب الهولندي رونالد كومان يلح على النادي لضم فينالدوم إذ يرى فيه حلولاً كبيرة في الارتكاز.

ويعتبر فينالدوم من نجوم ليفربول الذين أسهموا في استعادة الفريق كبرياءه في أوروبا وانجلترا وحقق معه لقبي دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والجدير بالذكر أن فينالدوم تسبب بشكل مباشر في إقصاء برشلونة تحديداً من نصف نهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية عندما قاد "الريمونتادا" الشهيرة في "أنفيلد" بالفوز إياباً برباعية تاريخية (صفر-3 ذهاباً في كامب نو).

وأوضحت الصحيفة أن فينالدوم يرفض تجديد عقده مع ليفربول لعدم شعوره بالتقدير الكافي على كل ما قدمه للنادي الإنجليزي، خصوصاً أنه يتقاضى 4.5 مليون يورو راتباً سنوياً ويأتي في الترتيب الـ 14 بين زملاءه اللاعبين على سلم الرواتب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news