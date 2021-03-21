شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة ينافس مختار مختار على تدريب مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مجلس إدارة نادى مصر المقاصة الزمن من أجل الاستقرار على مدير فنى جديد يقود الفريق خلفاً للمدرب إيهاب جلال، المدير الفنى السابق للفريق الذى رحل لتولى القيادة الفنية لفريق الإسماعيلى.

وشهدت الساعات الماضية، دخول محمد عودة المدير الفنى لفريق النصر الليبى ضمن قائمة المرشحين لتدريب مصر المقاصة بعدما أبدى المدرب رغبته المبدئية فى العودة إلى مصر وتدريب الفريق الفيومى.

ويفاضل مجلس الإدارة بين أكثرمن اسم لتولى القيادة الفنية للفريق منهم مختار مختار، ومحمد عبد العظيم "عظيمة"، وينتظر وأن يستقر المجلس على اسم المدير الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة، ليتولى تدريب الفريق فى المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان مصر المقاصة وافق على اتخاذ قرار بإقالة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق حتى يتمكن من تدريب الإسماعيلى وفقاً للائحة التى وضعها اتحاد الكرة قبل بداية الموسم بعدم السماح لأى مدرب يرحل عن فريقه قبل نهاية مدة تعاقده بتدريب فريق آخر فى نفس الموسم، أما فى حالة إقالة المدرب من قبل إدارة ناديه فيتم السماح له بالتدريب لأى فريق فى نفس الموسم.

وأعلن مسؤولوا مصر المقاصة أن قرارهم باقالة إيهاب جلال جاء هدية من جانبهم للوقوف إلى جانب النادى الإسماعيلى، ويراهن مسؤولو النادى على فترة توقف بطولة الدورى المصري الحالية لاختيار مدير فنى مناسب للفريق بدون التعجل فى الاختيار.