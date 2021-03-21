شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس «كورونا المستجد» فور تجمعهم بمقر فندق الإقامة، وذلك تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا.

وخضع جميع أفراد البعثة والتي يترأسها المهندس أحمد مجاهد للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتواجد جميع اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار باستثناء المحترفين، والمنتظر وصولهم اعتبارا من بدء موعد الأجندة الدولية.