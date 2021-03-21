شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني وكأس الاتحاد.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 21-3-2021، العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي، والإيطالي، والإسباني، بالإضافة إلى مواجهتين من العيار الثقيل ضمن منافسات الدور رع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

وست هام ضد أرسنال: 5 مساءا، بين سبورت 1 بريميم تعليق يوسف سيف.

أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير: 9.30 مساءا، بين سبورت 2 بريميم تعليق نوفل باشي.

الدوري الإسباني

خيتافي ضد إلتشي: 3 عصرا، بين سبورت 1 تعليق أحمد فؤاد.

فياريال ضد قادش: 5.15 مساءا، بين سبورت 5 تعليق أحمد عبده.

فالنسيا ضد غرناطة: 5.15 مساءا، بين سبورت1 تعليق محمد بركات

أتلتيكو مدريد ضد ألافيس: 7.30 مساءا، بين سبورت 1 تعليق خالد الحدي.

ريال سوسيداد ضد برشلونة: 10 مساءا، بين سبورت 1 تعليق عصام الشوالي.

الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد لاتسيو: 4 عصرا، بين سبورت 4 تعليق جواد بده.

يوفنتوس ضد بينيفيتو: 4 عصرا، بين سبورت 3 تعليق سوار الذهب.

روما ضد نابولي: 9.45 مساءا، بين سبورت 3 تعليق أحمد الطيب.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي ضد شيفيلد: 3.30 عصرا، بين سبورت 2 بريميم، تعليق عامر الخوذيري.

ليستر ضد مانشستر يونايتد: 7 مساءا، بين سبورت 1 بريميم تعليق حفيظ دراجي.