شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يكشف سبب اختيار إيهاب جلال لتدريب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، أسباب اختيار النادى لإيهاب جلال لتولى تدريب الدراويش فى الفترة المقبلة، وقال أبو جريشة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، إيهاب جلال لديه خبرة وقادر على التعامل بشكل أفضل، وهناك ارتياح من الجميع لتوليه مسئولية الفريق، وأشكر اللاعبين على تحملهم الضغوط فى المباريات التى خاضوها، وأنهم رغم عدم تحقيق الفوز إلا أنهم كانوا الأفضل فى تلك المباريات ولم يحالفهم التوفيق.

وأضاف أبو جريشة، كانت هناك أمور تحتاج للحسم قبل بداية الموسم، وكان واضحاً منذ بداية الموسم أن الفريق يعانى دفاعياً وهجومياً، وراضٍ تماماً عن أداء اللجنة الفنية، وهذه رابع مرة أتى إلى النادى فى ظروف صعبة، ودائماً سنكون متواجدين وأبناء النادى متواجدون دائماً.

وتابع رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، لسنا وحدنا ولكن هناك الكثير يحبون الإسماعيلي، والجماهير استشعرت هذا الأمر، هناك قصور وكان يجب أن يتم معالجته مبكراً والدور الثانى سيكون أفضل.

وأنهى مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

ودخل أعضاء اللجنة الفنية، التى يترأسها على أبوجريشة، وتضم فى عضويتها عماد سليمان “المشرف على فريق الكرة”، والمهندس مدحت الوردانى فى مفاوضات مع إيهاب جلال، بعد رحيله عن فريقه السابق “مصر المقاصة”، حيث أبدى ترحيبا بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

حضر جلسة التفاوض والتوقيع مع المدير الفنى الجديد كل من: النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى، عضو مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل المدير المالى، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق، على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبى والمصرى البورسعيدى، كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.