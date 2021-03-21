شكرا لقرائتكم خبر عن حضور 50 فردا فقط فى قمة الأهلى والزمالك بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد اللعبة، على تقليل أعداد الحاضرين فى مباراة الأهلى والزمالك فى قمة دورى الرجال الممتازالمقرر لها غدا الاثنين على صالة المقاولون العرب.

وقال غزلان فى تصريح لليوم السابع، إن الاتحاد تلقى تعليمات بحضور 25 فردا من مرافقى كل نادٍ من كلا الناديين فضلا عن 25 فردا من الحكام والإعلاميين فقط فى ظل إقامة المباراة دون حضور جماهيرى.

ويعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، يليه الأهلى برصيد 25 نقطة ومن بعده سموحة برصيد 22 نقطة فى المركز الثالث.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.