شكرا لقرائتكم خبر عن عزل لاعبى المنتخب فى غرف منفصلة لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، عزل جميع لاعبى المنتخب الوطنى الذى انضموا للمعسكر صباح اليوم فى غرف فردية ومنفصلة، لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون اليوم قبل خوض المران الأول فى السابعة مساء على استاد القاهرة.

وينتظر جهاز المنتخب ظهور نتيجة المسحة قبل المران الجماعى، بهدف استبعاد وعزل أى لاعب تظهر نتيجته إيجابية حفاظا على باقى اللاعبين قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

ويدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا يفكر الجهاز الفنى جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.