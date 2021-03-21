شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع الجهاز الإدرى لرسم خطة وديات الزمالك فى التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الجهاز الإدارى برئاسة أحمد زاهر، على هامش المران الجماعى الذى سيقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويجتمع الخواجة الفرنسى مع الجهاز الإدارى من أجل رسم خطة المباريات الودية التى سيخوضها الفارس الأبيض خلال فترة التوقف الدولى الحالية، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى اللاعبين، لاسيما أن الزمالك سيواجه مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفض كارتيرون وجهازه المعاون إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري لانشغال المنتخب الوطني بمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

وأبدى كارتيرون رغبته فى خوض تدريبات الفريق خلال فترة توقف الدوري بمقر النادي دون إقامة معسكر مغلق، وذلك لغياب عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات المختلفة.

وضم المنتخب الأول 5 من لاعبي الزمالك هم: محمود جنش، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، بينما ضم شوقي غريب 3 لاعبين للمنتخب الأوليمبي وهم: أحمد عيد، إمام عاشور، وأسامة فيصل.

وكان المنتخب التونسي قد استدعى الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيرى للمشاركة مع نسور قرطاج في مباراتي ليبيا وغينيا بالتصفيات الأفريقية.