شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيهاب جلال فى مسيرته كلاعب مع الإسماعيلى قبل تولى تدريب الدراويش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة فى تاريخه يتولى إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة، تدريب الإسماعيلى الذى كان أحد أبرز نجومه، فلقد أتم مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق، على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى، كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.

وعلى نفس الوتيرة يملك إيهاب جلال مسيرة رائعة مع الاسماعيلى كلاعب نستعرض أرقامها وفقاً للموقع الرسمى للدراويش..

" 11 هدفًا بمسابقة الدورى العام "

موسم 93 / 94 " هدفين "..

* يوم 29 أبريل 94 سجل هدفًا فى فوز فريقه على الترسانة 2 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 12 مايو 94 سجل هدفًا فى فوز فريقه على المصرى 2 / صفر ببورسعيد

موسم 94 / 95 " 4 أهداف " ..

* يوم 18 نوفمبر 94 سجل هدفين فى فوز فريقه على القناه 4 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 23 ديسمبر 94 سجل هدفًا فى فوز فريقه على مزارع دينا 3 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 14 مايو 95 سجل هدفًا فى فوز فريقه على جمهورية شبين 3 / صفر بالإسماعيلية

موسم 96 / 97 " هدفًا " ..

* يوم 19 نوفمبر 96 سجل هدفًا فى خسارة فريقه من جمهورية شبين 2 / 4 بملعب شبين

موسم 97 / 98 " هدفًا " ..

* يوم 2 يونيه 98 سجل هدفًا فى فوز فريقه على غزل السويس 3 / صفر بالإسماعيلية

موسم 98 / 99 " 3 أهداف " ..

* يوم 30 أغسطس 98 سجل هدفين فى تعادل فريقه مع المصرى 2 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 4 سبتمبر 98 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع الاتحاد 2 / 2 بالإسكندرية

" 3 أهداف بكأس مصر "

موسم 94 / 95 " هدفًا " ..

* يوم 18 يوليو 95 سجل هدفًا فى تعادل فريقه مع غزل المحلة 1 / 1 فى نصف النهائى قبل الخروج بضربات الترجيح 3 / 4

موسم 95 / 96 " هدفًا " ..

* يوم 11 يناير 96 سجل هدفًا فى فوز فريقه على شربين فى دور الـ 32 " المجموعات " 3 / 2

موسم 97 / 98 " هدفًا " ..

* يوم 7 فبراير 98 سجل هدفًا فى فوز فريقه على بسيون فى دور الـ 32 " المجموعات " 5 / صفر

" هدفًا فى البطولة العربية "

عام 97 لأبطال الكأس

* أقيمت البطولة خلال الفترة من 15 حتى 25 أغسطس بمصر، فسجل هدفًا فى فوز فريقه على شباب بلاطة الفلسطينى فى ربع النهائى " المجموعات " 5 / صفر

• سجل الهدف الـ 1000 للإسماعيلى خلال مسابقة الدورى العام، وذلك فى مرمى المصرى يوم 12 مايو 94 التى انتهت 2 / صفر ببورسعيد

• سجل الهدف الـ 100 للإسماعيلى خلال مباريات الفريق ضد المصرى، وذلك يوم 30 أغسطس 98 التى انتهت 2 / 2 بالإسماعيلية

• يوم 2 يونيه 2002 سجل هدفًا للمصرى فى مرمى الإسماعيلى التى انتهت 3 / 2 بالإسماعيلية