شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضيون يحتفلون بالأم المصرية والعربية في عيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، على الاحتفاء بعيد الأم، والذي يوافق الـ 21 من شهر مارس من كل عام، وكتب حساب الأهلي، "عيد أم سعيد لكل أمهاتنا في مصر و الوطن العربي".



الاهلي

كما حرص عدداً من نجوم الكرة المصرية، على الاحتفاء بأمهاتهم، ونشر حازم إمام نجم الزمالك السابق صورة جمعته بوالدته الدكتورة ماجي الحلواني، عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: كل سنة وانتي طيبة يا أمي.



حازم امام

وكتب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: كل سنة وأنتى طيبه يا ست الكل ربنا يعطيكى الصحه وطولت العمر ربنا يخليكى لينا يا أمى.

ورفض وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، استكمال الإجازة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي القائمة، وأجرى وليد سليمان بعض التدريبات البدنية في صالة الجيم، تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد التعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة مع الأهلي فى الكثير من المباريات.

ويمتلك الحاوى سجلاً طويلاً من المشاركات، حيث وصل إجمالي المباريات التي شارك فيها مع النادي الأهلي 266 مباراة فى جميع المسابقات المحلية والأفريقية، سجل خلالها 66 هدفاً وصنع 47 لزملائه بالفريق.



وليد سليمان

ونشر إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك صورة جمعته بوالدته وعلق عليها قائلاً: إذا حدثتني عن الحبّ والحنان أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي، فالأمّ نعمة أنعمها الله علينا، هي زهرة أيامنا وعبير صباحنا، هي بسمة السنين وجمال الحياة، فمنها نستمدُّ قوّتنا و إصرارنا. كل سنه انتي طيبه ياست الكل.