شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وعُمان يتعادلان ودياً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الأردن لكرة القدم سلباً مع نظيره العُماني في المباراة الودية التي جرت مساء السبت، على استاد مكتوم بن راشد في دبي.

وتدخل المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لاستكمال المشوار في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

ويخوض منتخب الأردن مواجهة ودية ثانية أمام نظيره اللبناني مساء الأربعاء على ملعب ذياب عوانة، قبل التوجه إلى المنامة للقاء منتخب البحرين يوم 30 من الشهر الجاري في ختام المعسكر.

ويشكل تجمع النشامى في دبي المحطة الإعدادية الأخيرة قبل استكمال التصفيات المشتركة المقررة خلال شهر يونيو المقبل في الكويت والتي ستقام بنظام التجمع.

يذكر أن منتخب الأردن يستأنف مشواره بالتصفيات ضمن المجموعة الثانية بلقاء نيبال يوم 7 حزيران/يونيو، قبل مواجهة الكويت يوم 11 منه، على أن يختتم مبارياته أمام أستراليا يوم 15 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، وأخيراً تايبيه الصين دون أي نقطة.