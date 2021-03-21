شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» مرشح لتخطي حاجز الأربعين نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

اقترب فريق الإمارات من العودة إلى دوري الخليج العربي حيث يتصدر ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 33نقطة، وتبقت له 4 مباريات وهو مرشح للصعود متخطياً حاجز الأربعين نقطة.

وسيخوض فريق المدرب جوكيكا مواجهات متباينة، ففي الوقت الذي تبدو فيه مهمته صعبة في مواجهة دبا الحصن في الجولة 19ستكون مهمته أسهل على الورق أمام التعاون في الجولة 20 وأمام مسافي في الجولة 21 وأمام مصفوت في الجولة 22،وسيغيب عن الجولة 18بسبب البرمجة ويتوقع ان يحصد الفريق بين 8 و10 نقاط من مجموع مبارياته المتبقية، وبالتالي سيتخطى حاجز الأربعين نقطة عند صعوده لدوري الخليج العربي حال لم تحدث مفاجآت.

ويستحق الإمارات العودة لأندية المحترفين فهو الفريق الأفضل في دوري الهواة وفقاً للأرقام فقد لعب حتى الآن 16مباراة فاز في تسع وتعادل في ست وخسر مرة واحدة أمام العروبة وسجل 30 هدفاً واستقبل 18.

الأفضل

وسيحصد الفريق على الأرجح اكثر من لقب، فإلى جانب كونه أفضل فريق في الدوري، فان مدربه جوكيكا مرشح للقب افضل مدرب، وحارسه علي صقر مرشح لجائزة افضل حارس في دوري الهواة.

ولعب صقر دوراً مهماً في نتائج فريقه خاصة في مباراة العروبة بالدور الثاني وساهم في النتائج الإيجابية بتصديه للكثير من المحاولات والهجمات على مرماه إلى جانب دوره كقائد للفريق وظف خبراته لمصحلة المجموعة،إلى جانب عبدالله مال الله، كما يتوقع أن ينال البرازيلي ديغو لقب أفضل أجنبي في الدوري وهداف البطولة ، فهو يملك 14هدفاً حالياً قابلة للزيادة، بيد أن جائزة أفضل لاعب مقيم في الغالب لن تكون من نصيب «الصقور» وستذهب إلى النيجيري فيكتور لاعب العروبة بعدما قدم موسماً جيداً وسجل 12هدفاً.