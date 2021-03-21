شوقي غريب يوضح حقيقة وجود «خناقة» بين صلاح ورمضان صبحي حول «شارة الكبتنة» بالمنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، شوقي غريب، حقيقة وجود خلاف ناشب بين اللاعبين محمد صلاح ورمضان صبحي.

وأوضح غريب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا صحة لما يشيع عن وجود عدم انسجام بين اللاعبين بسبب شارة قائد الفريق.

وقال: "إحنا معندناش الكلام دا خالص، لا في زعل ولا خناقات".

وأضاف: "كلنا بنتغير عشان نعرف نتعامل مع اللاعيبة في أعمارهم دي، بنتعامل بعقليتهم مش عقليتنا". حسبما نشر موقع "البيان".



أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر"، أننا منتظرين أن نرى احتياجات المنتخب الأولمبي في النهاية، وسنرى المراكز الشاغرة سواء مركز حراسة المرمى أو المهاجمين أو المدافعين.

وأضاف "شوقى غريب" أن المنتخب الأولمبي لن يستطيع المشاركة في الأولمبياد إلا بعد الحصول علي جرعتين من لقاح كورونا.

وأوضح شوقى غريب أن التطعيم المضاد لكورونا يجب أن يكون مصرحًا به من منظمة الصحة العالمية لكي يتم السماح للمنتخب الأولمبي المشاركة في الأولمبياد، مشيرًا إلى أن المباراة الأولى للفريق ستكون في 22 يوليو المقبل. حسبما نشر موقع "أخبار اليوم".

واختتم: "اللاعب الوحيد الذي اتفقنا عليه كجهاز فني للمنتخب هو محمد صلاح".

وكان أثير مؤخرًا عن وجود أزمة داخل المنتخب بسبب شارة الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو، بطلها محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول وليفربول الإنجليزي، ورمضان صبحي جناح فريق بيراميدز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «لا توجد أزمة في المنتخب بسبب شارة القيادة، بين محمد صلاح، ورمضان صبحي، لاسيما أن الأمر لم يطرح من الأساس حتى الآن».

وأضاف المصدر: «حتى الآن، لم نتأكد من موافقة ليفربول، على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، لذا لا نريد تصدير أي أزمات داخل المنتخب بشأن الشارة، لاسيما أن الأمر لم يطرح من قريب أو بعيد».

وأكمل: «حال تأكد مشاركة محمد صلاح، في الأولمبياد، سيجري التواصل معه لمعرفة موقفه من شارة الفراعنة، وحال طلبه الحصول عليها، لن يكون هناك اعتراض من قبل الجهاز الفني، كما سيجري التواصل مع كباتن المنتخب الحاليين، والحديث معهم عن الأمر، ولن يعترض أحد على حصول صلاح على شارة المنتخب خاصة وأنه نجم عالمي، ووجوده مصدر ثقة للفراعنة الكبار، في أولمبياد طوكيو».

وخلال الفترة الماضية، تناولت بعض التقارير الصحفية، وجود أزمة داخل المنتخب الأولمبي، بطلها محمد صلاح ورمضان صبحي، بسبب شارة القيادة.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، على تواجد محمد صلاح، ضمن «ثلاثي فوق السن» المشارك ضمن كتيبة المنتخب الأولمبي.

وكان المنتخب الوطني الأول قد شهد إبعاد أحمد فتحي ظهير أيمن فريق بيراميدز، عن المنتخب الأول، وفقًا لما أعلنه اللاعب في تصريحات تلفزيونية سابقة، بسبب رفضه التنازل عن شارة القيادة لمحمد صلاح.