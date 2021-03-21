«المحمدي.. سمير».. 4 صفقات منتظرة تنضم إلى الأهلي نهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر - يضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرتوش الأخيرة في ملاحظاته على ملف صفقات فريق الكرة بالنادي، من أجل البدء في التعاقد معها وإنهاء الاتفاقات مبكرًا، خوفًا من ضيق الوقت وعدم إتمام الصفقات المطلوبة كما حدث في فترة الانتقالات الماضية «يناير الماضي»، وخاصة في ملف صفقة سيرينو، لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي، والتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، القادم من الجونة.

وعلم موقع «الوطن سبورت»، أن موسيماني طلب التعاقد مع لاعبين في 4 مراكز بالموسم المقبل، وهو ما نرصده لكم في السطور التالية:

مهاجم أجنبي جديد

طلب «موسيماني» ضرورة التعاقد مع رأس حربة أجنبي جديد في بداية الموسم الجديد، في ظل أن اللاعبين المتواجدين يعانون من إهدار الفرص وعقم التهديف.

وكان الأهلي قد ضم والتر بواليا في يناير الماضي من الجونة، إلا أن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده في التشكيل الأساسي حتى الوقت الجاري، بسبب إهدار الفرص بشكل مستمر.

- ظهير أيمن

كما طلب الجنوب أفريقي ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن لتعويض غياب محمد هاني، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي، وعدم اقتناعه باللاعب أحمد رمضان «بيكهام» في ذلك المركز.

وبات باهر المحمدي هو الأقرب للانضمام إلى الأهلي من أجل التعاقد معه في بداية الموسم الجديد.

- ظهير أيسر

ويعاني الأهلي من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر بسبب إجهاد علي معلول، فضلا عن إصابة محمود وحيد بشكل مستمر وعدم توافر أي بديل في ذلك المركز.

وبات كريم فؤاد الذي يجيد في مركزي الظهير الأيمن والأيسر هو المرشح الأول لذلك المركز، فضلا عن محمد شكري الذي تمت إعارته إلى سموحة حتى نهاية الموسم.

- جناح أيمن

يدرس موسيماني ملف عدد من اللاعبين في مركز الجناح الأيمن من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين المصريين في ظل تراجع مستوى حسين الشحات وأزمات كهربا.

وبات أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، هما الأقرب للانضمام إلى قائمة الأهلي في الموسم المقبل.