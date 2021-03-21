قلق حيال ليبرون جيمس بعد إصابته في الكاحل

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لوس انجليس : خرج النجم ليبرون جيمس من الربع الثاني في مباراة فريقه لوس انجليس ليكرز ضد اتلانتا هوكس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت، ما قد يشكل نكسة لحامل اللقب الذي يعاني أصلا من غيابات.

وخرج "الملك" من المباراة على "ملعب ستيبلز سنتر" في الربع الثاني بعدما ظهر وكأنه يدحرج كاحله الأيمن بعد اصطدامه مع سولومون هيل لاعب أتلانتا.

واستلقى جيمس على الملعب حيث بدا أنه يعاني وصرخ من الألم، وأمسك كاحله الأيمن قبل أن يعود إلى المباراة لفترة وجيزة.

سجل ثلاثية بعد عودته إلى الملعب، لكنه ترك المباراة نهائيًا بعد دقائق قليلة برفقة مدرب اللياقة البدنية، وضرب كرسيًا في طريقه إلى غرفة خلع الملابس حيث بدا الاحباط عليه.

ستشكل أي اصابة خطيرة لجيمس نكسة كبيرة لليكرز الذي يعاني أصلا من غياب نجمه الاخر أنتوني ديفيس لفترة طويلة.

وكان جيمس وديفيس الثنائي الذي قاد ليكرز الى لقبه الاول في الدوري الموسم الماضي بعد غياب عشر سنوات.