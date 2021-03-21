شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر.. ويخضعون لمسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد لاعبو المنتخب الوطنى على فندق الإقامة الذى يستضيف المعسكر المغلق للفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، وخضع اللاعبون لمسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل المران الأول مساء اليوم.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

ويدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.