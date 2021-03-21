شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى منتخب الجودو ببطولة جراند سلام بجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الجودو فى بطولة جراند سلام التى تنطلق فى الفترة من 29 مارس وحتى 5 أبريل المقبل، ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وسبق البطولة أقامة معسكر فى طقشند، وأعقبه معسكر أخر فى جورجيا قبل انطلاق البطولة بأسبوعين، للاحتكاك الدولى مع لاعبى جورجيا قبل الشاركة فى المنافسات التىتدخل ضمن خطة الاعداد للأولمبياد.

وتضم قائة منتخب الجودو فى بطولة جراند سلام كلا من محمد عبد العال، ومحمد عبد الموجود، ومحمد محى، وحاتم عبد الأخر، وعبد الرحمن محمد، ويرافقهم الاوزبكى ادهم جمالوف مدير فنى، وإسلام الشهابى مدرب عام، بينما فوزى الهلباوى رئيسا للبعثة.

ومن المقرر أن يشارك منتخب الجودو فى عدة بطولات تنتظره وهى جراند سلام فى تركيا، وفرنسا، وكذلك بطولة أفريقيا التي تستضيفها المغرب مايو المقبل، حال إعادة فتح الطيران فيها، ثم بطولة العالم بالمجر فى يونيو المقبل، والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.