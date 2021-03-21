شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أغلى 8 عضويات بالأندية الرياضية في مصر بعد قرارات زيادة الاشتراكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت مجالس إدارات بعض الأندية الرياضية، خلال الفترة الماضية، قرارات بزيادة أسعار العضوية على أن يبدأ تطبيقها مطلع شهر أبريل المقبل منها رفع قيمة عضوية النادي الأهلي العامة إلى 750 ألف جنيه، وزيادة قيمة عضوية أندية وادى دجلة الشاملة من 170 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بجانب زيادة باقي شرائح العضويات والتي من المتوقع الإعلان عنها في أبريل 2021. وتدرس أندية وادى دجلة زيادة اشتراكات العضوية الجديدة بشكل ربع سنوي. تسمح العضوية الشاملة للعضو دخول جميع الأندية الحالية والمستقبلية، وهناك عضوية أندية القاهرة بقيمة 150 ألف جنيه وتسمح للعضو بدخول الأندية الموجودة في القاهرة الكبرى فقط والتي تشمل أندية القاهرة والجيزة، كما يتم توريث عضوية أندية وادى دجلة للأبناء والأحفاد مثل بقية أندية الجمهورية.

ونقدم ترتيب أغلى 8 عضويات بالأندية الرياضية في مصر وهي:

1- نادي الجزيرة

يتصدر نادي الجزيرة قائمة أغلى عضوية بالأندية الرياضية في مصر بقيمة 1,140,000 جنيه لفرع النادي بمنطقة الزمالك، و353.4 ألف جنيه لفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتصل رسوم تجديد العضوية السنوية 2420 جنيه.

2- نادي الأهلي

حل في المركز الثاني بقائمة أغلى عضوية بالأندية الرياضية بعدما رفع قيمة العضوية العامة لجميع الأفرع للمؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ورفع قيمة العضوية العامة «لكل الفروع» للمؤهل دون العالي من 600 ألف إلى مليون جنيه، بداية من شهر أبريل المقبل. أما بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد، رفع النادي الأهلي قيمتها من 175 ألف جنيه للمؤهل العالي إلى 250 ألف جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية للمؤهل دون العالي من 250 ألف جنيه لتبلغ 600 ألف جنيه، وبالنسبة لفرع التجمع الخامس، رفع قيمة العضوية للمؤهل العالي من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وبالنسبة للمؤهل دون العالي، رفع من 250 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، مع رسوم تجديد عضوية بأي فرع بقيمة 660 جنيه سنويًا.

3- الصيد

يحل نادي الصيد في المركز الثالث بقائمة أغلى عضوية بالأندية الرياضية بلغت 684 ألف جنيه لفرع النادي الرئيسي بمنطقة الدقي، و200 ألف جنيه لعضوية فرع النادي بالقطامية، فيما بلغت رسوم تجديد العضوية 1100 جنيه سنويًا.

ويشترط لقبول العضوية بنادي الصيد، النجاح في مقابلة شخصية مع لجنة قبول العضويات الجديدة وفي حالة قبول العضوية يتم تسديد مبلغ الاشتراك في النادي، وتشمل العضوية زوج وزوجة حاصلين على مؤهلات عليا و3 أبناء أقل من سن 20 عامًا وفي حالة وجود أكثر من زوجة أو أكثر من ثلاثة أبناء يضاف مبالغ أخرى.

4- سموحة

جاء نادي سموحة بمدينة الإسكندرية في المركز الرابع بقائمة أغلى اشتراكات عضوية بالأندية بقيمة 500 ألف جنيه، رغم عدم وجود فروع للنادي في القاهرة الكبرى، وتبلغ رسوم تجديد العضوية 680 جنيه سنويًا.

وعند التقسيط يسدد العضو 265 ألف جنيه مقدم على أن يتم التقسيط على 12 شهر، أو دفع مقدم 275 ألف مقدم ويقسط الباقي على عامين.

5- الزهور

يحل نادي الزهور في المركز الخامس بقائمة أغلى اشتراكات بالأندية الرياضية بقيمة 420 ألف جنيه لفرع النادي بمدينة نصر، و230 ألف جنيه لفرع النادي بالقاهرة الجديدة، مع رسوم تجديد عضوية واحدة بالفرعين بقيمة 720 جنيه سنويًا.

6- هليوبوليس

رغم أن عضوية نادي هليوبوليس تعتبر الأغلى في مصر بقيمة 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية وفقًا لسعر الصرف إلا أنها غير متاحة في الوقت الحالي لفرع مصر الجديدة، ولذا يحل النادي في المركز السادس بقائمة أغلى عضوية أندية في مصر وفقًا لقيمة عضوية فرع الشروق بقيمة 371 ألف جنيه.

7- نيو جيزة

يأتي نادى نيو جيزة في المركز السابع بقائمة أغلى عضوية أندية في مصر بقيمة عضوية تصل الى 300 ألف جنية ويقع النادي بمدينة السادس من أكتوبر

8- وادى دجلة

علم موقع ”الخليج 365” أن إدارة أندية وادى دجلة، تدرس زيادة قيمة اشتراك العضوية لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 170 ألف جنيه بداية من شهر أبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع خطط وادى دجلة المستقبلية المتعلقة بتوسيع الأندية القائمة وزيادة عدد الأندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات لتصل إلى 13 ناديًا بنهاية عام 2025، علاوة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وسيتم الإعلان رسميًا عن القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. وتقدم أندية وادى دجلة خدمات متكاملة لأعضائها منها توفير 26 رياضة مختلفة تستوعب عدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب إسكواش وحمامات سباحة وملاعب كرة قدم وتنس، علاوة على إنشاء 5 أكاديميات.