شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الفراعنة مع كينيا فى 12 مواجهة قبل صدام التصفيات الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فيى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

ونلقى الضوء على تاريخ مواجهات مصر وكينيا فى التقرير التالى ..

- التقى منتخب مصر مع كينيا 4 مرات فى التصفيات الأفريقية فاز الفراعنة مرتين وفاز المنتخب الكينى مرة واحدة وانتهت مباراة بالتعادل الايجابى 1-1.

- التقى منتخب مصر بنظيره الكينى فى كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة بالمغرب 1988 وفاز الفراعنة بثلاثية دون رد.

- إجمالا التقى المنتخبان فى 12 مواجهة أخرى دولية معتمدة، حقق المنتخب الوطنى الفوز فى 8 مباريات، وتعادلا فى 4، سجل المنتخب المصرى 20 هدفا، مقابل 4 فقط لكينيا.

- أول مواجهة جمعت مصر بكينيا فى 25 مارس 1965 فى تصفيات الألعاب الأفريقية بنيروبى، وانتهت بفوز مصر 4 / 3.

- آخر مواجهة ودية بين المنتخبان فى 30 أغسطس 2014، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد سجله عمرو جمال.

- أخر مواجهة رسمية بين المنتخبان فى 14 نوفمبر 2019 وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى مستهل نسخة التصفيات الحالية وسجل هدف الفراعنة كهربا.

- أول لاعب سجل فى شباك كينيا كان على خليل فى تصفيات كأس العالم 1977 وفازت مصر 1-0، بينما كان آخر أهداف مصر الرسمية من نصيب محمود كهربا فى 2019.

- يعتبر حسام حسن، أسامة خليل، وجمال عبد الحميد الهدافين التاريخين لمواجهات الفراعنة ضد كينيا ولكل منهم هدفان فى شباك كينيا.