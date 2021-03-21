شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل التأهيل فى الزمالك للتعافى من إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حازم إمام ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خضوعه للبرنامج التأهيلى، المحدد من قبل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة، للتعافى سريعًا من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة.

وأكد رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، إن حازم إمام يسير بشكل جيد على البرنامج التأهيلى المحدد له، وحالته تتحسن بشكل مستمر، إلا إنه مازال غير جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

أضاف طبيب الفريق الأبيض، إن حازم إمام سيسمح له بالمشاركة فى المران الجماعى بمجرد تعافيه بشكل تام من إصابة السمانة، حتى لا تتفاقم إصابته.

وغاب حازم إمام عن المشاركة فى مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة، ليتم الاعتماد على حمزة المثلوثى الذى تعرض للإصابة هو الأخر، ثم تم الاعتماد على أحمد عيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام المولودية بالجزائر يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولا بديل عن فوز الزمالك فى مواجهتى المولودية وتونجيث السنغالى، مع انتظار تعثر بطل الجزائر فى مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي حتى يضمن الأبيض التأهل لدور الثمانية، كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.