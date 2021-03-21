شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تفتح ملف تدعيم حراسة مرمى الأهلي مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة لتخطيط للكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعها المرتقب مع بيتسو موسيماني فتح ملف تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق خلال انتقالات الصيف المقبلة.

في وقت سابق كانت لجنة التخطيط ترى إنه ليس من الضروري التعاقد مع حارس مرمى للفريق بسبب وجود أفضل حارس في مصر حالياً وهو محمد الشناوي وبديليه على لطفي ومصطفى شوبير لكن الأمور تغيرت في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية مطالب من كثيرون في القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرة يكون بديل لمحمد الشناوي وينجح في تدعيم الفريق بشكل قوي .

ومن المقرر أن تبحث لجنة التخطيط هذا الملف مع موسيماني خلال الاجتماع المرتقب بينهما خاصة في ظل إرتفاع النبرة المُطالبة بضرورة تدعيم هذا المركز القوي والهام في الفريق.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفنى للأهلى تواجد 10 لاعبين من الفريق فى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية فى مارس الجارى، حيث ضم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ثمانية لاعبين من الأهلى للفريق القومى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022)، وهم، محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، محمد هانى ومحمد شريف، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالى كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو.

وطلب موسيمانى تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين العشرة فى منتخباتهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى مشاركتهم فى المباريات الدولية خلال الفترة الحالية، وتقرير منفصل عن كل لاعب