شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يتخلف عن معسكر أسوان بسبب المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخلف عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان، عن المرحلة الثانية من الإعداد التي يخوضها أبناء الجنوب في معسكر الإسكندرية، والتي تنطلق خلال الفترة بين 22 مارس الجاري وحتى 29 من نفس الشهر خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد انضمامه إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يبدأ معسكره اليوم الأحد في إطار استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

وقدم عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب مستوى مميز خلال بداية الموسم الجاري مع أسوان، وهو ما رشح الحارس الشاب للانضمام إلى المنتخب الأول، إلا أن المنافسة الشديدة في هذا المركز جعلته خارج حسابات البدري لينضم للمنتخب الأوليمبي.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، نقل تدريبات الفريق إلى استاد القاهرة بدلاً من بتروسبورت، بعد الاستقرار على إقامة معسكر مفتوح للاعبين بعد إلغاء الوديات فى المعسكر الحالى الذى ينطلق اليوم حتى 29 مارس.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، إقامة معسكر مفتوح للاعبين يوميا، بعد عدم الوصول لخوض وديات فى التوقف الدولى فى الفترة من 22 إلى 30 مارس الجاري.

من ناحية أخرى، حرص اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على تفقد ملعب كرة القدم بمقر النادى أكثر من مرة، ومشاهدة ما وصلت إليه أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية تحت إشراف مهندس زراعى متخصص، وتم الإطمئنان على حالة أرضية الملعب ومدى جاهزيتها لإستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعود أسوان إلى ملعبه فى الأول من إبريل المقبل فى أعقاب اتخاذ مجلس إدارة نادى أسوان قراره باستكمال مباريات الدورى الممتاز بداية من الدور الثانى بإستاد أسوان.