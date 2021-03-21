شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة تعاقد إيهاب جلال مع الإسماعيلى بعد الرحيل عن مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد إيهاب جلال، المدير الفنى السابق لمصر المقاصة، مع الإسماعيلى لمدة ستة شهور قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، حيث طلب جلال أن تكون مدة العقد لنهاية الموسم فقط حتى يحق له رؤية الصورة كاملة بعدها خاصة أن هذه الفترة سوف تشهد انتخابات لمجلس إدارة الإسماعيلى، وحضر جلسة التفاوض والتوقيع مع جلال كل من: النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى، عضو مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل المدير المالى، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق، على رأسها مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى، كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.

ولم يستطع فريق الإسماعيلي تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.