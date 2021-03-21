شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: عماد النحاس يسير على خطى حسن شحاته ويصادفه سوء حظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، يشبه في تجربته مع المقاولون، تجربة حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، والذي قاد المقاولون في وقت سابق لحصد كأس مصر والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأكد عادل، أن النحاس يواجه حالة من سوء الحظ أدت إلى البداية المتعثرة في الموسم الجاري، مرجعاً السبب إلى إصابات كورونا التي عصفت بالفريق في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية والدوري العام.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، أن خروج الفريق من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد ظلم تحكيمي واضح، نشر حالة من الإحباط بين اللاعبين وهو ما أثر سلباً على مستواهم.

وشدد محمد عادل، على أن الفترة المقبلة لا تقبل أي تهاون من اللاعبين، خاصة بعد تراجع مركز الفريق بجدول الدوري، وأن هؤلاء اللاعبين هم الذي أعادوا الذئاب إلى المشاركة الأفريقية بعد غياب استمر 15 عاماً وعليهم الخروج بالفريق من نفق النتائج السلبية.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.