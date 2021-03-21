شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد سيد زيزو .. "لكل مجتهد نصيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لكل مجتهد نصيب ومن جد و جد" مقولتان تنطبق على لاعب نادى الزمالك المجتهد أحمد سيد "زيزو" الذى نجح بقوة أن يفرض خبراته و إجتهاده بالإنضمام إلى صفوف المنتخب فى المعسكر المقبل لمبارتى كينيا و جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2022 .

كما أن التحلى بالإلتزام و تطبيق تعليمات الجهازالفنى فى المعسكريين الماضيين نجح فى إستدعاؤه فى المعسكر المقبل فى ظل إقتناع الجهاز الفنى باللاعب .

وأوضح مسئولو منتخب مصر الأول أن سبب استدعاء أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وفى المقابل استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى الذى يلعب فى نفس مركزه من قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل، لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2022.

وكشف مسئولو المنتخب أن زيزو قدم مستوى جيدا للغاية فى المعسكرين الماضيين والتزم بتعليمات الجهاز الفني عندما شارك، مما جعله محل ثقة حسام البدرى مدرب المنتخب الذى وضعه كاختيار أول حال غياب محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى.

وتابع مسئولو المنتخب أن حسين الشحات غاب عن المعسكر الماضى للإصابة بجانب ابتعاده عن مستواه الفترة الأخيرة، لذا تم استبعاده، مؤكدين فى نفس الوقت أنه استبعاد مؤقت فى هذا المعسكر فقط ومع عودة الشحات لمستواه سيكون متواجدا للاستفادة من إمكاناته الكبيرة.

وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري 28 لاعبا للمعسكر المغلق، استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد سيد زيزو فى الصور التالية :



