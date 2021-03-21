شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان التعاقد مع إيهاب جلال .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد فى الرابعة عصر اليوم الأحد، اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى مؤتمراً صحفياً لإعلان التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة بأحد فنادق الاسماعيلية بحضور كل أعضاء اللجنة ، وكان إيهاب جلال قد اتفق مع مسئولى اللجنة الفنية للدراويش على اختيار حمد إبراهيم مدرباً عاماً فى جهازه، وأحمد حسام مدرباً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، والمهندس على طه محلل أداء والأخير هو "حفيد طه إسماعيل" نجم الأهلى الأسبق.

واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى على تعيين مجدى الباز رئيساً للجهاز الطبى للدراويش فى الجهاز الفنى الجديد المزمع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلي مسئولي نادي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد إيهاب جلال والمقدر بـ 2 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل المدير الفني لقيادة الدراويش.

كان مسئولو الإسماعيلى قبلوا اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى، بشأن عدم الاستمرار فى قيادة الفريق الأول بعد تراجع النتائج رغم تقديم عروض جيدة، حيث قاد يوفيتش الفريق فى 8 مباريات بينهم كأس مصر، حيث فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 4 مباريات.

الفريق سجل تحت إدارة مدرب أول أغسطس الأنجولى سابقا 5 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف وتم تحقيق كلين شيت فى لقاء.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".