شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحذر "أجانب" الأهلي من التأخر عن العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لاعبي الفريق المتواجدين في بلادهم لقضاء أجازة عدة أيام هناك خلال الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً بعدم التأخر عن العودة للتدريبات .

وشدد عبد الحفيظ، على ضرورة العودة في المواعيد المُحددة وعدم التأخر حتى لا يتعرضون للعقوبات حسب لائحة فريق الكرة في ظل رغبة الجهاز الفني بدء التدريبات يوم 23 مارس الجاري إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقيا وأولها مباراة المريخ بالسودان في بطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو فجر الأربعاء الماضي بعد الفوز على فيتا كلوب عصر الثلاثاء بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد كلاً من، النيجيري جونيور أجاي والمغربي بدر بانون في بلادهما لقضاء إجازة عدة أيام ، فيما يشارك الكونغولي والتر بواليا مع منتخب بلاده ونفس الأمر بالنسبة للمالي آليو ديانج أما على معلول فيتواجد في تونس فترة أطول لعرض نفسه على طبيب منتخب تونس لأن إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية تجددت وسيحتاج شهراً جديداً للتعافي من هذه الإصابة.

بعيداً عما سبق ، يؤدى محمد محمود لاعب الفريق المرحلة النهائية من تأهيله بالنادي قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بالتدريج، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له اللاعب منذ فترة وتسبب في ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب .

ومن المنتظر أن يدخل محمد محمود في التدريبات الجماعية للأهلي نهاية مارس الجاري أو أول أبريل المقبل على أقصى تقدير، إذ أدى اللاعب المرحلة الأخيرة بشكل طبيعي ودون الشكوى من أي آلام مصاحبة لفترة التأهيل التي خضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي ، ويغيب محمد محمود عن صفوف الأهلي منذ بداية عام 2019 بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وهما الإصابتين التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.