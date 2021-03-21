شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى وتراورى يلحقان ببعثة بيراميدز فى المغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى بيراميدز خطة بديلة، لانضمام الثنائى الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق، والبوركينى إيرك تراورى صانع الألعاب، لصفوف بيراميدز فى رحلة السفر إلى المغرب من أجل مواجهة الرجاء ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وانضم أنطوى لمنتخب غانا فيما انضم تراورى لمنتخب بوركينا فاسو، وفى حالة صعوبة وصول الثنائى إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم، ستكون الخطة البديلة أن يقوم اللاعبان بالتوجه إلى المغرب مباشرة، للحاق ببعثة بيراميدز هناك.

بيراميدز على موعد مع مواجهة قوية وهامة حيث ستقام مباراة الرجاء المغربى وبيراميدز فى الخامسة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت القاهرة، يوم 4 أبريل المقبل، باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

كما تقرر أن يراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.

فريق بيراميدز يعتلى ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.