الخليج 365 يكشف كواليس وصول المحترفين قبل أول مران للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض أول مران اليوم الأحد في ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم لقائمة المنتخب سوف يتواجدون في أول مران دون أي مشاكل، على أن يخضع الجميع لمسحة طبية قبل المران.

وقام الجهاز الطبي لمنتخب مصر بالتأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية تجنبا لأي اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وعلم "يلا كورة" أن المهاجم مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركي، قد وصل للقاهرة أمس السبت، ومن المقرر أن ينضم لتدريبات المنتخب اليوم الأحد بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يصل الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال وكذلك محمود حسن "تريزيجيه" يوم الإثنين 22 مارس.

وقام الجهاز الإداري لمنتخب مصر بحجز تذاكز الطيران للثلاثي لكن في انتظار تأكيد ليفربول لحجز محمد صلاح.

وأشار مراسل "يلا كورة" الى انفراجة قريبة في مسألة انضمام أحمد حجازي لمعسكر المنتخب، خاصة بعدما تعرض للطرد في المباراة الأخيرة بالدوري السعودي وتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام الهلال السعودي.