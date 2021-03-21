شوقي غريب يوضح.. هل هناك خلاف بين صلاح ورمضان على شارة القيادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، حقيقة الخلاف بين محمد صلاح ورمضان صبحي على تولي شارة قيادة الفريق في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب، في تصريحات هاتفية لقناة "إم بي سي مصر": "ليس لدينا خناقات أو زعل بين اللاعبين في المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "نتعامل مع اللاعبين بفكر مناسب حتى يلائم عقلياتهم قبل عقلياتنا، خاصةً أن أعمارهم تتراوح بين 15 إلى 22 عاما".

وتابع: "لدينا خطة لاستدعاء محمد صلاح وننتظر القرعة المقرر لها 21 إبريل لإرسال ملف كامل بخطاب رسمي إلى ليفربول، الذي يحتاج إلى معرفة كل شيء يتعلق بالتحركات والتدريبات والسفر وفندق الإقامة".

وشدد: "رغبتنا الأكيدة هي انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي، لكن ذلك يتطلب موافقة ليفربول ورغبة اللاعب نفسه".