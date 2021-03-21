مباراتان بكأس الاتحاد.. وصدام بين أستون فيلا وتوتنهام ضمن مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مرسل الخليج 365:

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الأوروبية، فمن المقرر أن يلتقي تشيلسي مع شيفيلد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يصطدم آستون فيلا المحترف بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بنظيره توتنهام في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس الاتحاد الإنجليزي (ربع النهائي)

3:30- تشيلسي x شيفيلد يونايتد

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium)

7:00- ليستر سيتي x مانشستر يونايتد

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium)

الدوري الإنجليزي الممتاز

5:00- وست هام يونايتد x آرسنال (الجولة 29)

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium)

9:30- أستون فيلا x توتنهام (الجولة 18)

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium)

5:15- فالنسيا X غرناطة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1)

7:30- أتليتكو مدريد x ديبورتيفو ألافيس

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1)

10:00- ريال سوسييداد x برشلونة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1)

7:00- فيرونتينا x ميلان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3)

9:45- روما x نابولي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3).

الدوري الفرنسي (الجولة 30)

6:05- ليل x نيم

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2).

10:00- ليون x باريس سان جيرمان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2).