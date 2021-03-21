رسميا.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعيين إيهاب جلال مدربا للفريق خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش الذى تقدم باعتذار مؤخرا عن عدم استكمال المهمة مع الدراويش.

وبحسب ما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، فقد دخل أعضاء اللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان"المشرف على فريق الكرة" والمهندس مدحت الوردانى فى مفاوضات مع إيهاب جلال بعد رحيله عن فريقه السابق مصر للمقاصة.

وأبدى جلال ترحيبا بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال تدريبات الفريق اعتبارا من غد الاثنين خلال فترة التوقف الدولية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.