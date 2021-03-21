قصة هدف.. عبد الحفيظ يباغت الترجي ويمنح الأهلي بطاقة التتويج بالنجمة الثالثة

وأضاع الأهلى الفرص التى أتيحت له فى لقاء الذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2001 بالقاهرة بغرابة، واكتفى بتحقيق تعادل سلبى أمام الترجى التونسى.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات إعلامية عن الهدف: "كانت لحظة لا تنسى بالطبع، الهدف ليس غاليا فقط بسبب أنني سجلته بطريقة فنية رائعة أو لكونه هدفا استثنائيا، لكن الهدف ذو قيمة كبيرة فهو كان سببا في أن الأهلي استكمل مشواره في دوري الأبطال، وتخطى منافسا تقليديا بحجم الترجي كما كان سببا في الوصول للنهائي، ومن ثم التتويج باللقب".