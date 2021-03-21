شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي حال إقصاء سيمبا من دوري الأبطال.. ومنافسه في ربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسؤولو نادي المريخ السوداني بإقصاء فريق سيمبا التنزاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، وإلغاء جميع نتائجه في مرحلة المجموعات، وذلك في شكوى النادي السوداني لـ«كاف»، بتهمة تلاعب إدارة سيمبا في نتائج مسحات كورونا والتسبب في حرمان المريخ من 8 عناصر رئيسية في صفوفه في مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي.

ويلعب سيمبا والمريخ في مجموعة النادي الأهلي، والتي تضم معهم فيتا كلوب الكونغولي.

ويتصدر سيمبا الصدارة برصيد 10 نثاط ويحل الأهلي ثانياً بـ 7 نقاط وفيتا كلوب ثالثاً بـ 4 وأخيراً المريخ بنقطة وحيدة.

ونستعرض موقف الأهلي في حالة ثبوت تهمة تلاعب سيمبا بنتيجة مسحات كورونا واقصاء بطل تنزانيا والغاء نتائجه من مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

في حالة إقصاء سيمبا وإلغاء نتائجه سيتصدر الأهلي مجموعته بـ7 نقاط ثم فيتا كلوب ثانياً بـ4 نقاط والمريخ متذيلاً بلا رصيد من النقاط.

وسيتأهل الأهلي في هذه الحالة كأول مجموعته حتى في حالة الخسارة على يد المريخ أو تحقيق فيتا كلوب الفوز على بطل السودان في الجولة الأخيرة، حيث سيكون أقصى عدد من النقاط يصل له فيتا في هذه الحالة 7 نقاط وبالتالي يتأهل ثانياً خلف الأهلي، حيث تصب المواجهات المباشرة في مصلحة بطل مصر.

وفي هذه الحالة سيتجنب الأهلي مواجهة أحد المتصدرين للمجموعات الثلاثة الأخرى وهم حتى الاّن الترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

بينما سيكون الأهلي في مواجهة محنملة عدد من الأندية التي تتنافس على البطاقة الثانية عقب نهاية الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، مثل الزمالك والمولودية الجزائري في المجموعة الرابعة، كذلك في مجموعة أخرى يشتد الصراع خلالها بين الهلال السوادني وشباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي، وثلاثي المجموعة الثالثة كايرز تشيفز الجنوب أفربيقي وبتروأتلتيكو الأنجولي وحورويا الغيني.