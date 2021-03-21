سيف زاهر يكشف مفاجأة في حراسة مرمى الزمالك.. وحقيقة العروض الخارجية لبعض اللاعبين

الشارقة - اميمة ياسر - اعلن الإعلامي سيف زاهر، عن قرار إدارة نادي الزمالك بإيقاف الحديث تماماً عن أي عروض احتراف أو تجديد عقد أي لاعب داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الدوري المصري الممتاز.

وأكد زاهر، أن إدارة الزمالك طالبت اللاعبين بتقديم المنتظر منهم، مشيراً إلى اتفاق الفريق الأبيض مع 3 لاعبين من نجومه على تجديد تعاقداتهم.

وأوضح سيف زاهر في برنامج «ملعب أون تايم»، عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «إدارة الزمالك طالبت أسامة نبيه مدير الكرة، بإبلاغ اللاعبين برفض الحديث تمامًا عن الاحتراف أو وجود عروض للرحيل عن صفوف الفريق، وأيضاً لا حديث عن تجديد العقود أو أي شئ آخر حتى نهاية مسابقة الدوري، اللاعبين أخدت اللي ليها». حسبما نشر موقع "الوطن".

واستكمل: «مفاجأة مدوية داخل نادي الزمالك تتعلق بمركز حراسة المرمى، الجميع يتحدث عن أن محمد عواد هو الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض، ولكن هناك إنذار شديد من إدارة الزمالك للثنائي جنش وأبوجبل، وإذا استمرت العلاقة متوترة بينهما سوف يرحل أحدهما عن صفوف الفريق، وأن هذه المشاكل سبب تراجع مستوى الحراس».

وأكمل: «إدارة الزمالك اتفقت مع 3 لاعبين من نجوم الفريق الكبار، على تجديد عقودهم عقب العودة من معسكر منتخب مصر، وذلك وفقاً لسقف رواتب وضعته اللجنة الحالية، ووافق عليه اللاعبون، ولن يتجاوز أي لاعب المقابل المادي المتفق عليه، وأبشر جماهير الزمالك بأن هناك رقما كبيرا سيدخل للنادي، قد يتجاوز 150 مليون جنيه، وأمور القلعة البيضاء ستتحسن مادياً».

أول تعليق من جنش بعد الانضمام لقائمة منتخب مصر

وعلق محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على قرار انضمامه لقائمة منتخب مصر الأول، التي تستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.

وكتب جنش، دعاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قال فيه: «اللهم توكلت عليك فأعني ووفقني وأجبر خاطري أنت ولي، يارب أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لي حاجة ولا تعظم لي أمرا».

وأضاف:«اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا للجنة لا يسد».