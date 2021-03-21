شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر الأول بمسحة كورونا استعدادًا لكينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استعدادا لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويبدأ منتخب مصر يومه بمسحة كورونا في العاشرة صباحاً على ان يدخل اللاعبين المختارين في عزل في غرفهم بفندق الإقامة لحين ظهور نتيجة المسحات الخاصة بفيروس كورونا ، ومن ثم إقامة مران مسائي للاعبين بإستاد القاهرة في السادسة مساء.

وشهدت قائمة الفراعنة، التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل 21 مارس، تواجد 8 لاعبين من الأهلى، مقابل 5 من الزمالك، ومثلهم من بيراميدز ، وضمت القائمة كالتالى: محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر، محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إاسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.