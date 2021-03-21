شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يعود إلى القاهرة اليوم للانتظام فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الأحد، المغربى أشرف بن شرقى جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادمًا من المغرب، بعد قضاء فترة أجازته مع أفراد أسرته، حيث من المقرر أن يصل اللاعب مساء اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم بن شرقي في التدريبات الجماعية بعد عودته من بلاده، استعدادا لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك عاد لتدريباته الجماعية أمس السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، بعد الخسارة من الترجى التونسى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على ستاد القاهرة.

فى الوقت ذاته، تأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى مدافع أيمن الفريق، إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، حيث كان من المقرر أن يصل اللاعب الأحد من أجل الانضمام لتدريبات فريقه.

ومن المنتظر أن يصل المثلوثى إلى القاهرة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، لحين التمكن من حجز طائرة للسفر من تونس إلى مصر.

ويعانى حمزة المثلوثى من إصابة فى الكاحل أدت لغيابه عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل لقاء الترجى، ومن ثم غاب عن المباراة، وقرر الفرنسى كارتيرون منح المثلوثى وأشرف بن شرقى وحميد أحداد راحة إضافية من تدريبات اليوم.