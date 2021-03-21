شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يبحث عن ثقة كارتيرون في الزمالك بالتدريبات الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، كسب ثقة الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي، أملا في التواجد بقائمة المباريات القادمة، بعد غيابه عن المشاركة لوقت طويل.

ويخوض زيزو تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم داخل نادي الزمالك، في أيام الأجازات وهو ما حدث الجمعة الماضي برفقة زميله في الوسط طارق حامد، حيث حرص الثنائي على خوض تدريبات منفردة في الوقت الذي منح فيه كارتيرون راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة الترجي الأخيرة، وذلك للحفاظ على لياقتهما البدنية.

ويأمل زيزو في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات القادمة، للزمالك عقب شفائه من الإصابة مؤخرا والتي أبعدته عن المباريات لفترة طويلة بخلاف سيطرة الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي على وسط الملعب في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، بملعب 5 يوليه، يوم 3 إبريل المقبل، بالعاصمة الجزائرية في إطار مباريات الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة الرابعة لدوري الأبطال الأفريقي، ويحتاج الأبيض لتحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على أبناء ميت عقبة في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.