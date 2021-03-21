شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من توقيع إيهاب جلال على عقود تدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع إيهاب جلال، على عقود توليه المهمة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، بعد رحيله عن مصر المقاصة.

واتفق مسؤولو الاسماعيلي على دفع إيهاب جلال الشرط الجزائي للمقاصة والمُقدر بمليوني جنيه.

كانت إدارة الدراويش قد أعلنت رحيل البوسني دراجان يوفتيش لتراجع النتائج وأبرمت تعاقداً مع إيهاب جلال.

ويعتبر إيهاب جلال أحد نجوم فريق الإسماعيلي في جيله الذهبي خلال فترة التسعينات، قبل أن ينتقل لصفوف المصري البورسعيدي مطلع الألفية الحالية.

وكان إيهاب جلال على أعتاب تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول في صيف 2019 خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري، قبل أن يتم الاستقرار على تولي حسام البدري المنصب.

ايهاب جلال