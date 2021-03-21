شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق خلفا للبوسني يوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، صباح الأحد، عبر موقعه الرسمي، التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش الذي تقدم باعتذار مؤخرا.

حضر جلسة التفاوض والتوقيع مع المدير الفنى الجديد كل من: أحمد عثمان عضو مجلس النواب والمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادي، عضو مجلس الإدارة ومحمد إسماعيل المدير المالي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.

ودخل أعضاء اللجنة الفنية- التي يترأسها على أبوجريشة وتضم في عضويتها عماد سليمان المشرف على فريق الكرة، والمهندس مدحت الورداني- في مفاوضات مع إيهاب جلال بعد رحيله عن فريقه السابق (مصر المقاصة)، حيث أبدى ترحيب بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذي لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربي الدوري المصري بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق على رأسهم مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى كما كانت له تجربة سابقة في قيادة فريق أهلى طرابلس الليبي.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم خلال فترة التوقف الدولية.

ويحتل الاسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من فوز وحيد و8 تعادلات وتعرض للخسارة في 7 مباريات .