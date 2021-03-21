شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه سيراميكا وديا على جهاز الرياضة استعدادا للمصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد مباراة ودية مع نظيره سيراميكا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة الدورى العام، وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى الدفع بمحمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى المباريات الودية التى يخوضها الطلائع خلال فترة توقف الدوري لتجهيزه للمباريات الرسمية بالدوري بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى.

وتعافى محمد ناصف من إصابة شد فى العضلة الخلفية ولكن الجهاز الفنى فضل عدم الاستعجال والدفع به فى مباراة الاسماعيلى لمنحه فرصة أطول للتأهيل ، على أن تكون فترة توقف الدوري فرصة كافية لتجهيزه للعودة للتشكيلة الأساسية للفريق.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى الارتفاع بمعدل اللياقة البدنية، وزيادة حالة التجانس بين كافة اللاعبين في تلك المرحلة.

سيراميكا يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام.