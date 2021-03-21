شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً عقب مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على إجازة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو صباح الأربعاء الماضي والفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة لدور المجموعات.

وطالب الجهاز الفني جميع اللاعبين بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في الأجازة الحالية للوقاية من فيروس كورونا لأن الفريق سيخوض الفترة المقبلة إرتباطات هامة على الصعيدين المحلي والأفريقي وسيكون في حاجة لجهود جميع اللاعبين.

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لاعبي الأهلي من خطورة التهاون في تطبيق هذه الإجراءات لأن هذا معناه خسارة أي لاعب في الإرتباطات المقبلة المهمة للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ بالسودان في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 2 أبريل المقبل.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفني للأهلي تواجد 10 لاعبين من الفريق في المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية في مارس الجاري ، حيث ضم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ثمانية لاعبين من الأهلي للفريق القومي استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022) ، وهم ، محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، أيمن أشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، محمد هاني ومحمد شريف ، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالي كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو .

وطلب موسيماني تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين العشرة في منتبخاتهم من أجل الإطمئنان عليهم وعلى مشاركتهم في المباريات الدولية خلال الفترة الحالية ، وتقرير منفصل عن كل لاعب.