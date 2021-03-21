شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يبدأ معسكره المفتوح بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، إقامة معسكر مفتوح للاعبين يوميا، بعد عدم الوصول لخوض وديات في التوقف الدولي في الفترة من 22 إلى 30 مارس الجاري، وتقرر بشكل نهائى إقامة معسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، والذى ينطلق اليوم الأحد بدون مباريات ودية، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

وكان مقررا خوض وديتين للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب المدير الفني، أمام منتخب جنوب أفريقيا، ولكن ظروف كورونا وإجراءات الحجر الصحي تسببت في إلغاء المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات يومية مفتوحة على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يغادر اللاعبون بعدها عائدين لمنازلهم دون التقيد بالمبيت بفندق الإقامة.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبي كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.