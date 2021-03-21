شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه الجونة والمقاصة وديا استعدادا للدور الثاني بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مع نظرائهم بالجونة والمقاصة، على خوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف الدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة، حيث يأمل الجهاز الفني في تصحيح الأخطاء التي شهدتها الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب مع فريق الجونة يوم الأثنين المقبل ودياً، على يواجه المقاصة يوم الثلاثاء، وذلك استعداداً لأول مواجهة رسمية بعد التوقف أمام الاتحاد السكندري.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جانبه، أثنى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثي الفريق، حسن الشامي ومحمد سمير ومحمود أبو السعود، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.

وقال عادل في تصريحات خاصة: الفرصة مازالت قائمة لتحسين شكل الفريق، هناك مجموعة من اللاعبين المميزين مثل حسن الشامي ومحمد سمير ومحمود أبو السعود وأخرين يبذلون أقصى طاقتهم مع الفريق، ويجب أن يكونوا قدوة لباقي زملائهم، ويوجهوهم للطريق الصحيح.