شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. إدارة الزمالك تعترف بنجاحات مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو الزمالك لتحسين الوضع المالي للفريق، كما صرح ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بالأبيض.

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية: «أعتذر للاعبي الزمالك بالألعاب الأخرى بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم وسوف نحاول تعويضهم، نسعى للوصول إلى استقرار مالي داخل النادي.

واردف: مجلس مرتضى منصور رئيس مجلس الادارة السابق حقق بعض النجاحات ولكن أخفقوا في جزء أكبر، نحن ايضا حققنا نجاحات ولنا أخطاء.

وأتم: نعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم لإسعاد جماهير الزمالك، أشكرهم كما أشكر وزير الشباب والرياضة، لديه تحديات كبيرة ويتعرض لهجوم شديد من جماهير الأبيض بعد قرار تجميد المجلس السابق ولكنه قراره كان قانونيا.